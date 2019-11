Non regalare un cane a Natale

Fonte : dilei

(Di sabato 30 novembre 2019) Il rosso sul nero sta benissimo ma sta molto bene anche sul bianco o sul color albicocca. Immaginiamo ora la scena. Albero diaddobbato, sotto pacchetti e pacchettini e da uno viene estratto un peluche con un bel fiocco rosso al collo. E’ un peluche speciale perchè è caldo e si muove. In realtà infatti non è un pupazzo, è un. Emozione, entusiasmo, bambini eccitati, felicità alle stelle – che regalo stupendo! Ecco, no. Un perchè è la scena della mattina dopo: occhi sbarrati perchè il piccolo non peluche ha pianto tutta la notte, pozze di pipì in giro per la casa, deposito solido che se si è fortunati si vede, se no si sente soltanto – l’odore ahinoi è inconfondibile – e deve essere trovato. Bello fare la caccia al tesoro per una (o più, chissà, si scoprirà solo cercando) popò la mattina di, saltando tra una pipì e l’altra ancora ...

