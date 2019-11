Luigi Mastroianni | parla la ragazza del mistero | “Tutta la verità sul tronista di Uomini

Luigi Mastroianni e Sissi : "Solo amici" : Luigi Mastroianni e la tatuatissima Sissi stanno assieme? E' la giovane influencer a chiarire la situazione con un lungo post di risposta a tutti i curiosi utenti che hanno voluto conoscere, in maniera dettagliata, la natura del suo rapporto con l'ex tronista di 'Uomini e Donne'. Ecco le dichiarazioni della ragazza, che vuole mettere la parola fine ad ogni pettegolezzo: Ce ne hanno dette di tutti i colori… E non ho mai risposto per il ...

Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sissi - parla lei : finalmente tutta la verità : Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni e Sissi: un’amicizia molto chiacchierata, ma oggi parla lei Luigi Mastroianni e Sissi sono solo amici o c’è qualcosa di più? Dopo la fine della storia con Irene Capuano, nata negli studi di Uomini e Donne, Luigi e Sissi sono tornati al centro del gossip. In pochi credono che […] L'articolo Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sissi, parla lei: finalmente tutta la verità proviene da Gossip ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Storia finita con Irene Capuano? Ci si lascia in due" : A distanza di circa due mesi dalla rottura con Irene Capuano, Luigi Mastroianni ha rilasciato nuove dichiarazioni a riguardo. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Radio Radio:In realtà la decisione si prende in due, se ci si lascia, ci si lascia in due, se si torna lo si fa in due. La cosa di scaricare la palla a me, beh… lei ha fatto capire una cosa, che poi magari non corrisponde ai fatti. Si riparte con i fatti, non con le ...

Luigi Mastroianni sbotta su Irene Capuano : ‘Una decisione si prende in due’ : Luigi Mastroianni è intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma Non Succederà Più. Durante l’intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inoltre, è tornato a parlare del rapporto con la sua ex Irene Capuano. Giada De Miceli questa settimana ha ospitato in radio il deejay siciliano. La conduttrice radiofonica spinta dalla curiosità, ha cercato di capire quale sia stato il ...

Luigi Mastroianni fa chiarezza su Irene : “Ci sono stati dei problemi” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni rivela perché è finita con Irene Capuano Luigi Mastroianni ha concesso una lunga intervista al portale News U&D, rivelando il motivo per cui lui e Irene Capuano hanno scelto di terminare la loro relazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a precisare che la storia con l’influencer è stata per lui una delle più importanti della sua vita. Nonostante i pochi mesi insieme, la loro ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - contro Deianira Marzano : 'Devo agire per vie legali' : Luigi Mastroianni è di nuovo protagonista della cronaca rosa di questi ultimi giorni. L'ex tronista siciliano è stato pesantemente accusato da Deianira Marzano di aver tradito l'allora fidanzata Irene Capuano con un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di nome Giulia Costa. Proprio ieri, mercoledì 19 novembre, Mastroianni ha risposto alle dure dichiarazioni dell'influencer partenopea dichiarando che avrebbe deciso di prendere dei provvedimenti ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - torna a parlare della Capuano : 'È un capitolo chiuso' : Sul web continua a tenere banco la fine della storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo essersi sfogato sui social in seguito all'ennesimo pettegolezzo sul suo conto, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. In una in particolare, il bel siciliano ha fatto chiarezza sul rapporto con la sua ex fidanzata. Nei giorni scorsi alcune voci dicevano che Luigi avesse mancato di rispetto alla Capuano ...

Luigi Mastroianni contro Deianira : 'Mi ha denigrato - se la vedrà con il mio avvocato' : La popolare influencer Deianira Marzano, ieri, ha commentato una segnalazione che le è arrivata riguardo l'ex tronista Luigi Mastroianni. Secondo quanto rivelato, quest'ultimo avrebbe avuto una relazione segreta quando stava ancora insieme a Irene Capuano, sua scelta a Uomini e Donne. La segnalazione è arrivata a Deianira tramite una ragazza, anche se non è ben chiaro se l'influencer sia in possesso di fotografie per testimoniare quanto ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - contro Deianira Marzano : 'Mi trovo costretto a difendermi per vie legali' : Nonostante la rottura con Irene Capuano sia stata ufficializzata alcune settimane fa, negli ultimi giorni Luigi Mastroianni è tornato al centro del gossip a causa di alcune segnalazioni sul suo conto. Deianira Marzano, in particolare, ha riportato la notizia secondo la quale l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe stato avvistato a Barcellona in compagnia di una ragazza, anche lei un volto del programma di Maria De Filippi. La 'Terribile' ha ...

Luigi Mastroianni - il gossip a poco dall’addio con Irene Capuano : “Beccato con lei - sempre di Uomini e Donne” : Le voci di crisi giravano da tempo, poi poche settimane fa la notizia ufficiale della rottura tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Dopo circa 8 mesi d’amore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio. L’annuncio della fine della relazione è arrivato attraverso il profilo Instagram dell’ex tronista, che fa riferimento a “diversità caratteriali” inconciliabili. “Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima ...