Repubblica | colloqui individuali di De Laurentiis con Callejon | Insigne e Allan

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) È il giorno dell’atteso faccia a faccia di Decon i calciatori del Napoli. Dal 5 novembre vivono da separati in casa, senza parlarsi, dopo l’ammutinamento della notte del Salisburgo. Di pace non se ne parla, insomma. Non ancora, ma adesso ci sono perlomeno i presupposti per architettare una tregua Il pareggio ad Anfield è stato importante per riportare serenità ed aprire la strada al dialogo, ma ci sono ancora molte cose da chiarire, soprattuto le posizioni dei leader dell’ammutinamento,, che dovranno parlare personalmente col il presidente. “Le scuse dei giocatori potrebbero ammorbidire la posizione di De, a maggior ragione se dal campo arriveranno a breve altre risposte positive. Ma ci sono da chiarire anche alcune posizioni personali, con il partito degli scontenti guidato dae Mertens. ...

napolista : Repubblica: colloqui individuali di #DeLaurentiis con #Callejon, #Insigne e #Allan Per lo spagnolo tira aria di ad… - fedegrdn : @ilconterosso1 @repubblica Non ho cercato la pacca sulla spalla da nessuno. Mi sono data da fare, ho inviato CV e f… - giotim2 : RT @JendoKal: Perché Beppe Grillo che fa avanti indietro con l'Ambasciatia della Repubblica Popolare Cinese per colloqui informali con l'am… -