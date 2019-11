MotoGp – Dall’eredità di Lorenzo alla rivalità col fratello Marc | Alex Marquez ammette

Fonte : sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019)pronto per la nuova avventura con la Honda: le parole del campione del Mondo di Moto2 dopo la prima esperienza nella categoria regina La stagione 2019 diè terminata:ha festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale insiemeHonda, che grazie allo spagnolo ha conquistato la Tripla Corona. A caratterizzare il finale di stagione è stato l’annuncio del ritiro di Jorgee la decisione della Honda di ingaggiareper la stagione 2020. AFP/LaPresse Il giovane campione di Moto2,di, ha iniziato la sua avventura col team giapponese ai test invernali: “moto 2020?Márquez e Cal Crutchlow stanno facendo l’evoluzione. Sono quelli che portano la voce cantante perché sono quelli con più esperienza nelhio. So che Honda sta lavorando in tutti gli aspetti per migliorare ogni dettaglio. Non ...