Instagram | non cancellare i post con l’ex | aggiornalo come fa Rosie

Instagram e Facebook down : «Feed e messaggi privati non funzionano» Cosa sta succedendo LA MAPPA : Problemi per Facebook e soprattutto Instagram dalle 15 di oggi: i due social network (entrambi di proprietà della galassia di Mark Zuckerberg) presentano malfunzionamenti....

Bloccanti problemi Instagram il 28 novembre : non funziona accesso - feed e storie : Davvero un down acclarato quello con protagonisti i problemi Instagram di questo giovedì 28 novembre. Purtroppo il social per antonomasia delle immagini ha smesso di funzionare corretamente in questo pomeriggio e per molti, è addirittura negato l'accesso alla ben nota piattaforma. Capiamo più esattamente cosa sta succedendo in questi minuti. Come al solito, il servizio Downdetector presenta il conto del down corrente. I problemi Instagram si ...

Cristina Buccino la tv non m’interessa preferisco Instagram : In un’ intervista rilasciata al settimanale “Mio” la showgirl Cristina Buccino ha dichiarato che non sarà in tv per una scelta personale, infatti ha deciso di concentrarsi su “Instagram” il suo profilo contare circa 2,7 milioni di follower. Durante l’intervista la Buccino riguardo la tv ha detto: ”La televisione non mi interessa più. Non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti consente di avere delle ...

Cristina Buccino : "La tv non mi interessa più. Non è stimolante - né educativa. E' meglio Instagram" : E' da tanto tempo che non vediamo in tv, Cristina Buccino, la showgirl calabrese, ex professoressa de L'Eredità ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi.I fan, purtroppo, dovranno aspettare ancora molto tempo prima di rivederla in tv perchè Cristina Buccino, in un'intervista concessa al settimanale Mio, ha ribadito la volontà di non prendere parte a nessun progetto televisivo imminente.prosegui la letturaCristina Buccino: "La tv non mi ...

La figlia di Al Bano e Romina in posa sulla tomba del nonno - fan furiosi su Instagram : «Un po' di rispetto...» FOTO : Polemiche per la FOTO pubblicata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L'immagine su Instagram che la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power ha scatenato l'ira dei...

La figlia di Al Bano e Romina in posa sulla tomba del nonno - fan furiosi su Instagram : «Un po’ di rispetto…» : Polemiche per la foto pubblicata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L’immagine su Instagram che la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power ha scatenato l’ira dei fan, indignati per quella che considerano una «mancanza di rispetto». «Raccontano che eri un tipo cool, avrei voluto conoscerti..», scrive Romina Carrisi nel post sui social. Ma non sono le sue parole a indispettire i follower. È la posa, a piedi ...

Diana Del Bufalo su Instagram : 'Non sto passando un periodo facile' : Si è abituati a vedere Diana Del Bufalo con il sorriso sul volto ad ogni sua apparizione televisiva. Attrice e presentatrice bravissima, piena di talento, uscita dal talent show "Amici di Maria De Filippi" e fidanzata da diverso tempo con Paolo Ruffini. La bella Diana si è sempre mostrata al suo pubblico come una persona solare e piena di positività e i telespettatori sono abituati a ridere ogni volta che la vedono. Le sue doti comiche sono ben ...

Alessia Marcuzzi - gaffe ripetute su Instagram e lei si scusa : “Non ci vedo più” : Alessia Marcuzzi è la protagonista di alcune divertenti gaffe su Instagram a causa di un nuovo filtro che sta popolando fra gli utenti del social network. Si tratta di HeadQuiz, un gioco virtuale molto divertente in cui la persona inquadrata deve indovinare un oggetto che appare sulla sua testa. Solo chi gira la clip riesce a vederlo e in seguito il video viene condiviso nelle Stories. La Marcuzzi ha tentato di giocare a HeadQuiz con la figlia ...

Pesanti insulti su Instagram - Costanza Caracciolo replica agli haters : "Qualcosa non va nel sistema" : L'ex velina condivide su Instagram gli screenshot degli insulti ricevuti da un'utenta anonima e si rivolge ai fan in un...

Ronaldo Juventus - tripletta e stoccata su Instagram : le sorelle “non perdonano”! : Ronaldo Juventus- Infortunio sì, infortunio: Cristiano Ronaldo ha messo tutti a tacere mettendo a segno una tripletta nel secco 6-0 da parte del Portogallo ai danni della Lituania. Ronaldo totalmente ritrovato, forse mai perso. Ora, come trapelato nelle ultime ore, si attenderà il ritorno dell’attaccante portoghese a Torino per chiarire in maniera definitiva la sua posizione con la Juventus e i compagni di squadra dopo il gesto di domenica ...

Giulia De Lellis - su Instagram fa una rivelazione sul rapporto con Iannone : Al centro del gossip non solo per il successo del suo libro, ma anche per la lite con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis si è concessa una mattinata casalinga dopo le registrazioni del Maurizio Costanzo Show. L’influencer, volata da Roma a Milano e da sotto la Madonnina poi salita in macchina per raggiungere Lugano, ha “salutato” questo mercoledì pubblicando delle stories Instagram in cui scherza con il fidanzato Andrea ...

Questa storia non è più disponibile su Instagram : le 3 possibili cause : Arrivano segnalazioni in queste ore da parte di utenti che, una volta entrati su Instagram, si imbattono nel messaggio "Questa storia non è più disponibile", nonostante a detta degli iscritti alla popolare app questo non dovrebbe avvenire. Problema, quello appena menzionato, riscontrato soprattutto tra ieri ed oggi 13 novembre, ma che non crea i presupposti per parlare di un mega malfunzionamento. O addirittura di un down temporaneo, a ...