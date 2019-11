Bottas il più veloce del venerdì a Abu Dhabi

F.1 - GP Abu Dhabi - Bottas il più rapido anche nelle Libere 2 : Valtteri Bottas è stato il protagonista di questo venerdì di prove Libere ad Abu Dhabi. Dopo aver segnato il giro più veloce nel corso della prima sessione, il finlandese della Mercedes si è ripetuto nel pomeriggio con un tempo di 1:36.256 che gli ha consentito di chiudere davanti a tutti, con tre decimi di margine sull'altra Mercedes - quella di Lewis Hamilton - e sulla Ferrari di Charles Leclerc.Sotto pressione. Bottas è stato autore di un ...

F1 - Risultato FP2 GP Abu Dhabi 2019 : Bottas si conferma il più veloce e precede Hamilton e le Ferrari : Le seconde prove libere del GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 si sono appena concluse con il miglior tempo del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che ha rifilato 310 millesimi al compagno di squadra Lewis Hamilton e quattro decimi alle Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, vicine tra loro alle spalle del britannico. Nella tradizionale sessione pomeridiana a Yas Marina, caratterizzata dal crepuscolo che ha garantito un paio di ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo di Bottas che precede le Ferrari. Tracciato sempre più asciutto a Interlagos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Si lancia anche Albon, primo tentativo ufficiale anche per la Red Bull, mentre il compagno Verstappen è ancora tranquillo. 16.10 Venti minuti al termine. Hamilton degnerà il pubblico di un tempo o si è già rassegnato ad aspettare le FP2? 16.07 Cambiata l’ala posteriore sulla SF90 di Leclerc. La versione con un profilo più a cucchiaio, leggermente più scarica, è stata sostitita da ...

Formula 1 - Vettel non riesce a sorridere : “Bottas si è divertito più di me - sono stato troppo conservativo” : Il pilota tedesco mastica amaro per i dodici millesimi di differenza tra lui e Bottas, che hanno permesso al finlandese di prendersi la pole Dodici millesimi, a tanto equivale il distacco di Sebastian Vettel da Valtteri Bottas al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Austin. Il finlandese partirà in pole position, mentre il tedesco accanto a lui in prima fila, pronto a sopravanzarlo allo spegnimento dei ...