AIDS | D’Amato | “L’infezione sta cambiando | non abbassiamo il livello di attenzione”

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’infezione da Hiv oggi “sta vivendo profondi cambiamenti e trasformazioni aglobale, ma non bisogna abbassare ildi attenzione. La soppressione a lungo termine della carica virale, resa possibile dalle terapie antiretrovirali più recenti, ha comportato la concreta possibilità di modificare l’andamento epidemiologico dell’infezione”, dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in vista della Giornata mondiale contro l’del 1 dicembre. “L’accesso universale e sempre più precoce al trattamento è uno dei fattori principali alla base della riduzione dell’incidenza di nuove diagnosi osservata in diversi Paesi europei, nella cui direzione vanno anche i dati di sorveglianza italiani 2018”, aggiunge D’Amato. Domani mattina, presso il Centro ...

