Salvini | ' Abbiamo sempre detto no al Mes | non firmeremo nulla'

Fondo salva-Stati - Salvini : “Abbiamo messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

"Per Salvini sul Mes c'è stato un complotto? Ne abbiamo discusso pubblicamente". Parla Tria : Matteo Salvini dice che la questione del Meccanismo europeo di stabilità è un complotto, che le cose erano state tenute nascoste durante l’esperienza del governo gialloverde? “Erano discussioni pubbliche, un leader politico non è tenuto a sapere tutto, ma dovrebbe avere dei consiglieri che lo consig

Sardine - Mattia Santori a Salvini : "Abbiamo imparato il tuo lavoro in sei giorni" : “Noi abbiamo imparato a fare il tuo lavoro in sei giorni: ora prova tu a fare il nostro, a stare in una classe con bambini disabili, impegnarsi per i diritti, fare i lavoretti… è questa l’Italia reale, che fa appassionare le persone. Questa è la realtà: ci restituite una politica altrettanto seria?”. Così Mattia Santori, rappresentante del movimento delle “Sardine”, si rivolge al ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto di non toccare il Mes” : “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto non toccate il Mes“. Lo ha detto Matteo Salvini, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, a Roma. “Conte – ha aggiunto il leader del Carroccio – è un bugiardo, non è la prima volta, la verità verrà fuori. Se lo hanno fatto, lo hanno fatto al di fuori del mandato pubblico del Parlamento. Se qualcuno lo ha fatto lo ha fatto tradendo il mandato del popolo ...

La7 - botta e risposta tra Sallusti e il leader delle Sardine : “Fatelo dire ai grandi che Salvini è male assoluto”. “È uomo fragile - lo abbiamo battuto” : botta e risposta a DiMartedì, su La7, tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e uno dei leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori. “Non avete un progetto politico – ha detto il giornalista ospite di Giovanni Floris – e abbiamo visto che fine hanno fatto i movimenti senza un’idea politica, come i girotondi. In più fate attenzione a pensare che Matteo Salvini sia il male assoluto. Questo lasciatelo ...

Salvini : migranti? Abbiamo già dato : 9.58 "Siamo in Parlamento per limitare i danni di questa Manovra, siamo già al lavoro per fare proposte". Così a Radio Anch'io su Radio 1 Rai il leader leghista Salvini, aggiungendo: "Serve liberare energie e lasciar tornare a lavorare gli imprenditori". Poi: "Se hanno scambiato elasticità sulla Manovra con accordo sugli sbarchi non mi sembra una mossa intelligente. Con me, 96% degli sbarchi in meno, con nuovo accordo? Redistribuzione del 10% ...

Matteo Salvini sul voto in Umbria : “A occhio abbiamo fatto un’impresa storica” : Matteo Salvini, commentando i primi exit poll alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Umbria pubblica un selfie insieme alla candidata di centrodestra Donatella Tesei: "27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: Grazie". Poi ai giornalisti aggiunge: "Commentiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto una impresa storica. Sono felice".Continua a leggere

Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini : “Con questo governo abbiamo fatto fuori l’ubriacone del Papeete e il superticket della sanità” : Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicola Zingaretti di fuoco contro il leader del centrodestra Matteo Salvini. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicola Zingaretti ha voluto sottolineare come l’attuale governo è riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario ...

Salvini : "Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue" : "Io credo che chi davvero applica gli insegnamenti del Vangelo e della Bibbia sia colui che impedisce che" i migranti "si mettano in mano agli scafisti". Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni tuona contro un governo dove "abbiamo gente con le mani sporche di sangue". Salvini cita poi Einaudi sull'evasione e le leggi tributarie. E aggiunge: "L'unico modo per combattere l'evasione non è lo stato di polizia ma ...

Nicola Zingaretti : “Il Salvinismo è solo balle e debiti - noi lo abbiamo sconfitto” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti negli studi di Sky Tg24 ha difeso l'operato del governo sulla manovra economica che sostiene abbia ridato credibilità al Paese. Poi ha commentato anche l'alleanza tra Pd e M5s in Umbria e la Leopolda di Matteo Renzi e infine ha corretto il tiro su Virginia Raggi: "Un partito che sta all'opposizione non può che augurarsi che il sindaco cada".Continua a leggere

Governo : Di Maio - ‘Salvini voleva più poltrone - gliele abbiamo tagliate’ : Napoli, 12 ott. (AdnKronos) – ‘La Lega aveva fatto promesse che non era in grado di mantenere, quando si è resa conto di avere un libro dei sogni ci hanno detto: abbiamo 17 poltrone, ne vogliamo 30…. e così gliele abbiamo tagliate”. Così Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle parlando della crisi di Governo aperta da Matteo Salvini. L'articolo Governo: Di Maio, ‘Salvini voleva più poltrone, gliele abbiamo tagliate’ ...

Governo : Di Maio - ‘Salvini voleva più poltrone - gliele abbiamo tagliate’ : Napoli, 12 ott. (AdnKronos) – ‘La Lega aveva fatto promesse che non era in grado di mantenere, quando si è resa conto di avere un libro dei sogni ci hanno detto: abbiamo 17 poltrone, ne vogliamo 30…. e così gliele abbiamo tagliate”. Così Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle parlando della crisi di Governo aperta da Matteo Salvini.L'articolo Governo: Di Maio, ‘Salvini voleva più poltrone, gliele abbiamo ...

Governo : Renzi - ‘abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un’operazione machiavellica”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Serve una operazione formativa, occorre parlare di contenuti”, dice.L'articolo Governo: Renzi, ...

Governo : Renzi - 'abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un'operazione machiavellica". Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione 'Futura' a Terrasini. "Serv