Roma | crociata per l’Europa in terra turca Tre gol al Basaksehir e qualificazione in

(Di giovedì 28 novembre 2019) Lasupera 0-3 ile punta ai sedicesimi di Europa League. La squadra di Fonseca domina ed esprime un bel calcio offensivo: perché non puntare a vincerla questa competizione? Serviva un segnale forte e lanon ha steccato. Non solo un grande ruolino di marcia in campionato, ma anche un percorso in portante in Europa da curare in parallelo, per i giallorossi chiamati alla delicata trasferta di Istanbul, città dal clima calcisticamente sempre caldissimo, contro ilin striscia positiva da 13 risultati in tutte le competizioni. L’ultima sconfitta? Il 4-0 subito contro laall’andata. Risultato quasi replica quest’oggi, con i giallorossi capaci di vincere per 0-3 grazie ai gol di Veretout, Kluivert e Dzeko. Una bella, senza turnover al netto delle assenze per infortunio di Florenzi e Cristante, che non sottovaluta la competizione pur dovendo ...

