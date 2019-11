Nainggolan | la rivincita | “Sto dimostrando all’Inter che hanno commesso un errore”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Non ho insistito per andarmene dall’Inter, ma amo troppo il calcio per finire fuori squadra. Voglio dimostrare ai nerazzurri cheun errore. I risultati con il Cagliari sono una grande vittoria per me”. Radjaha segnato 3 gol in undici partite con un infortunio in mezzo. S’è ri-preso Cagliari in due mesi e spiccioli di sardi-record. E ha lasciato per la strada una quintalata di sassolini tolti dalle scarpette. L’Inter l’ha mollato, a lui non è piaciuto. “Sarei potuto andare alla Fiorentina o altrove in estate, ma il problema di mia moglie mi ha facilitato la scelta. Ho preferito starle vicino e trasferirmi in un posto che conoscevo vicino ai miei figli. Quando smetterò non so ancora dove andrò. Non ci penso. Ho comprato casa a Cagliari, potrei ritornare ad Anversa, ma potrebbe non essere lì il futuro dei miei ...

