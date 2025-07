Jannik Sinner vede Anna Kalinskaya | pazzesco come reagisce

Se Jannik Sinner vede Anna Kalinskaya, la reazione è pazzesca. Il tennista italiano, focalizzato su Wimbledon e deciso a mantenere la concentrazione, si trova coinvolto in un episodio che ha catturato l’attenzione dei fan: un incontro freddo con l’ex fidanzata, la tennista russa. La scena ha suscitato curiosità e sorpresa tra gli appassionati, lasciando intendere che anche nel mondo dello sport, le emozioni non sono mai lontane.

Jannik Sinner, concentrato su Wimbledon, rifiuta di recarsi al Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, nonostante la sua passione per le corse, per mantenere il focus sul torneo. Tuttavia, le distrazioni non mancano: una telecamera ha catturato un incontro freddo con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya, tennista russa con cui ha avuto una relazione nel 2024. I due, dopo essersi lasciati poco dopo il bacio pubblico agli US Open, sembrano non essere in buoni rapporti, come dimostrato dal loro evitarsi a Wimbledon. Nel frattempo, è stata avvistata a Wimbledon Laila Hasanovic, presunta nuova fiamma di Sinner ed ex di Mick Schumacher. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it