VIDEO Skunk Anansie una scossa rock a Benevento | Pubblico incredibile per la prima tappa italiana

Skin e gli Skunk Anansie hanno regalato a Benevento una serata indimenticabile, infiammando il palco dell’Arena Musa con una performance energica e coinvolgente. La prima tappa italiana del loro tour ha scatenato un’onda di entusiasmo tra il pubblico, che ha assistito a un vero e proprio show di rock travolgente. Un debutto esplosivo che resterà nella memoria di tutti: e se questa è solo la prima notte, aspettate di scoprire cosa ci riserverà il resto del viaggio.

Un'aria diversa, un'attesa tesa e vibrante. Qualcosa che il Bct Music Festival non aveva mai suscitato prima sul palco dell' Arena Musa di Benevento. Poi le luci si abbassano, il pubblico esplode, e ' Charlie Big Potato ' dà il via al live. Skin entra in scena, ed è subito chiaro: non sarà una notte qualsiasi. "Non avremmo potuto desiderare un inizio migliore per il nostro tour italiano" urla al microfono la frontwoman degli Skunk Anansie. E il pubblico, "assolutamente incredibile" – come lei stessa definisce – glielo conferma senza riserve. Applaude, urla, canta, balla.