Cancro al colon il sintomo da non sottovalutare mai prima che sia tardi

Il cancro al colon può manifestarsi con sintomi apparentemente innocui, spesso sottovalutati. Krystal Maeyke, una donna australiana di 39 anni, ha vissuto in prima persona questa drammatica realtà, scoprendo troppo tardi la gravità della sua condizione. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere i segnali d’allarme e agire tempestivamente. Ecco perché conoscere i sintomi da non sottovalutare può fare la differenza tra vita e morte.

Krystal Maeyke, una donna australiana di 39 anni, madre di un figlio e sportiva, ha affrontato per mesi sintomi come dolori addominali, sudorazione notturna e spossatezza, attribuendoli a stress o intolleranze alimentari. Tuttavia, un picco di dolore l’ha costretta a un trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Alice Springs, a 450 km da Yulara. Qui, dopo accertamenti, le è stato diagnosticato un cancro intestinale al quarto stadio, con metastasi al fegato, alle ovaie e all’addome. La notizia, comunicata nel cuore della notte, ha sconvolto Krystal, che non aveva precedenti familiari di questa malattia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Cancro al colon, il sintomo da non sottovalutare mai prima che sia tardi"

