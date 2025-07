Calciomercato Inter incontro decisivo con il Brugge per Stankovic | operazione da 10 milioni in vista

L'Inter si avvicina a un importante colpo di mercato: Aleksandar Stankovic potrebbe trasferirsi al Brugge per circa 10 milioni di euro. Un incontro cruciale tra le parti è programmato all'inizio della settimana, volto a finalizzare l’operazione e a sostituire Jashari. La trattativa è in pieno fermento, e i tifosi nerazzurri attendono con ansia le novità che potrebbero rivoluzionare il futuro della squadra. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Calciomercato Inter,  Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari: i dettagli. L’ Inter si prepara a chiudere una trattativa importante con il Club Brugge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. Come riportato da Orazio Accomando, un incontro decisivo tra le parti è previsto a inizio settimana per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.? #Inter, a inizio settimana incontro decisivo con il #Brugge per il passaggio in Belgio di Aleksandar #Stankovic. Operazione da 10M, con l'Inter che dovrebbe mantenere il diritto di recompra. @sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 6, 2025 Il centrocampista serbo, reduce da una stagione in cui ha mostrato qualità e potenziale, è pronto a iniziare una nuova avventura nel campionato belga, dove assumerebbe il ruolo di sostituto di Jashari. 🔗 Leggi su Internews24.com