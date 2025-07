A Gaza Israele non fa entrare latte artificiale per neonati e prematuri | centinaia di bimbi rischiano di morire

In Gaza, un'emergenza umanitaria senza precedenti si sta consumando con drammi che coinvolgono i più vulnerabili: i neonati prematuri. Nonostante gli appelli dei medici e le richieste di aiuti vitali, Israele ha deciso di bloccare l’ingresso di latte artificiale e formule specifiche, mettendo a rischio la vita di centinaia di innocenti. I medici della Striscia gridano disperati, chiedendo con urgenza interventi immediati per salvare queste piccole vite.

