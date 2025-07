Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 12 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio che vi tiene aggiornati sulla viabilità in tempo reale. Oggi, 6 luglio 2025 alle 12:25, si registrano code sulla Pontina a causa di un incidente tra il Raccordo Anulare e Spinaceto in direzione Latina, e traffico intenso su via Nettunense tra Aprilia e via Genio Civile per lavori in corso. Restate con noi per tutte le novità e i consigli per affrontare al meglio il viaggio.

domani 7 luglio inizieranno i lavori di riqualificazione della Stazione Euclide sulla ferrovia roma-civitacastellana-viterbo fino al 6 agosto i treni in direzione Montebello transiteranno senza fermarsi la fermata sarà regolarmente effettuata invece dai treni in direzione Flaminio degli eventi il rally di Roma Capitale oggi entra nella fase conclusiva doppio passaggio per le prove speciali Guarcino Altipiani di Arcinazzo Rocca Canterano Subiaco e jenne Monastero di San Benedetto tante Anche oggi le modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal passaggio tre vetture appuntamento per le 18 circa a Fiuggi arrivo con la cerimonia di premiazione

