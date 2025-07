Rai3 ‘In Cammino’ celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco

Roma, 6 luglio 2025 – Torna su Rai3 “In Cammino – tra arte e fede”, il programma condotto da padre Enzo Fortunato, che nella prima puntata, lunedì 7 luglio alle 15:10, propone un percorso speciale dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Otto puntate in onda ogni lunedì fino al 25 agosto alle ore 15.10 su Rai3. La prima puntata, in onda lunedì 7 luglio, sarà interamente dedicata al Cantico per ripercorrere la storia e l’attualità di un testo che ha segnato la spiritualità e la cultura occidentale. Padre Enzo Fortunato guiderà gli spettatori nei luoghi dove fu composto, accompagnato da interviste a figure di rilievo: il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, il direttore della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, fra Carlo Bottero, il conduttore RAI, Carlo Conti, e Paolo Capitanucci, docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e presso l'Istituto Teologico di Assisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rai3, ‘In Cammino’ celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco

