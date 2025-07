Inter tegola pesantissima | si opera Salta la cessione e il mercato si complica

Una tegola pesantissima si abbatte sull’Inter: un grave infortunio che richiede intervento chirurgico e mette in crisi il mercato di gennaio. La squadra nerazzurra perde una pedina fondamentale, complicando ulteriormente la pianificazione delle prossime mosse. Gli ultimi mesi sono stati difficili, tra delusioni e sfide, e ora la speranza è di superare questa emergenza senza compromettere il cammino stagionale. La strada verso il riscatto è ancora lunga.

Brutta notizia per i nerazzurri che perdono un tassello della propria rosa per infortunio: si dovrà operare e il mercato è ora condizionato (SerieANews.com) Gli ultimi due mesi per l’Inter non hanno regalato gioie. Dal secondo posto in campionato, con lo scudetto sfumato all’ultima giornata contro il Napoli, passando per la clamorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG, fino ad arrivare alla polveriera post Mondiale per Club. Proprio dopo l’eliminazione con la Fluminense, è scoppiato il caos nello spogliatoio nerazzurro. 🔗 Leggi su Serieanews.com