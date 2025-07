L' esplosione del gpl come un mini terremoto Il pericolo ora è sottoterra

L’esplosione del GPL, un vero e proprio mini terremoto sotto i nostri occhi, ha sconvolto via dei Gordiani. Il giorno dopo, è tempo di ricostruire non solo le mura distrutte, ma anche la fiducia e la chiarezza su quanto accaduto. Mettendo assieme testimonianze oculari e analizzando tutti gli indizi, possiamo sperare di fare luce su questa crisi. Perché solo così potremo affrontare con consapevolezza le sfide future e prevenire tragedie simili.

Il giorno dopo la spaventosa esplosione avvenuta in via dei Gordiani, è arrivato il momento di ricostruire. Non solo materialmente, rimettendo insieme i frantumi di edifici e scuole e case, ma pure di ricostruire dinamiche, cause, momenti di quella terrificante mattina. Certezze granitiche su cosa sia davvero accaduto, al momento, non ce ne sono e non potrebbe essere altrimenti. Ma mettendo assieme testimonianze oculari, racconti dei soccorritori e analisi degli esperti, alcuni aspetti iniziano progressivamente a rischiararsi. A far scattare l'allarme, poco dopo le ore 8, sono stati dei piccoli incendi divampati nella pompa di benzina. 🔗 Leggi su Iltempo.it