Enoturismo | Le notti del Vino diventano un format nazionale

Le Notti del Vino, l’amatissimo format di degustazioni sotto le stelle nato in Friuli Venezia Giulia, si trasforma in un evento nazionale grazie all’Associazione Città del Vino. Un’occasione unica per vivere l’enoturismo in tutto il Paese, unendo tradizione e innovazione tra paesaggi incantati e calici di vino pregiato. Un viaggio sensoriale che promette di diventare il fiore all’occhiello dell’estate italiana…

Le notti del vino, il format di degustazioni open air sotto le stelle d'estate nato in Friuli Venezia Giulia, da quest'anno diventa condiviso a livello nazionale dall'Associazione Città del Vino, che lo definisce l'Evento enoico dell'estate. È stato presentato a Trieste in Consiglio Regionale il fitto programma transfrontaliero che fino al 12 settembre coinvolge le

Il profilo dell’enoturista. L’87% acquista vino in loco e soggiorna in media 2 notti - L’enoturismo in Italia sta catturando l’immaginazione di viaggiatori appassionati di vino e cultura, diventando un vero motore del turismo esperienziale.

Tra solo un mese in Piazza Mazzini a Breganze andrà in scena la prima delle due serata de "Le Notti del Vino". Non vediamo l'ora! Vi aspettiamo l'1 e 2 agosto, con i nostri vini DOC, piatti tipici, musica e intrattenimenti. I kit di degustazione come sempre saran Vai su Facebook

Le Notti del Vino 2025: ecco tutte le città e date dell’estate in Friuli - Dopo il grande successo della prima edizione nel 2024, torna per l’estate 2025 Le Notti del Vino, il calendario enoturistico del Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Si legge su nordest24.it

Nascono le ‘Notti del Vino’: al via il tour estivo in Umbria - Dal solstizio d’estate all’equinozio di autunno, l’Umbria si prepara a ospitare un ciclo di eventi dedicati al vino e al territorio. Lo riporta umbria24.it