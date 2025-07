Intelligenza e decisioni come il quoziente intellettivo influenza la capacità di prevedere il futuro Uno studio inglese

Hai mai riflettuto su quanto il nostro quoziente intellettivo possa influenzare le scelte che facciamo ogni giorno? Una recente ricerca dell'università di Bath rivela che le persone con un QI più alto sono più abili nel prevedere il futuro, migliorando così la qualità delle decisioni. Questa scoperta apre nuove prospettive sul ruolo dell'intelligenza nel plasmare il nostro cammino e ci invita a capire meglio come sfruttare al massimo le nostre capacità cognitive.

Una ricerca condotta dall'università inglese di Bath, pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology, dimostra che le persone con un QI più elevato sono più accurate nel prevedere eventi futuri, un fattore cruciale per prendere decisioni migliori nella vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

