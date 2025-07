All’Aquila la consegna del cappello alpino a 130 giovani militari dell’Esercito

All’Aquila, centotrenta giovani alpini hanno ricevuto il celebre cappello con la penna nera, simbolo di coraggio e tradizione. La cerimonia, svoltasi nella suggestiva piazza del Duomo, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, sottolineando l’importanza di preservare e trasmettere i valori di questa storica fanteria di montagna. Un momento di grande emozione e orgoglio, che segna l’inizio di un nuovo capitolo per questi giovani soldati.

Centotrenta giovani alpini hanno ricevuto il cappello con la penna nera, simbolo del Corpo di soldati di montagna più famoso, al termine di una cerimonia solenne nella rinnovata piazza del Duomo all’Aquila. Presenti il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello e il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. Dopo undici settimane di corso al Centro Addestramento Alpino di Aosta, con lunghe marce, ascensioni impegnative, corsi di sci, alpinismo e combattimento in montagna, i militari del corso “Solarolo III” hanno viaggiato verso il capoluogo abruzzese per l’ultima tappa del percorso che li ha portati nelle Truppe Alpine dell’Esercito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All’Aquila la consegna del cappello alpino a 130 giovani militari dell’Esercito

