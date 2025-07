Aumentano gli arresti cardiaci in spiaggia | come prevenirli

La Società italiana del sistema 118 (Sis118) ha deciso di lanciare l'allarme dopo i primi decessi in Italia a causa del caldo estremo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aumentano gli arresti cardiaci in spiaggia: come prevenirli

In questa notizia si parla di: aumentano - arresti - cardiaci - spiaggia

La crisi in Sudan è destinata a peggiorare. L’Onu denuncia: “Aumentano gli arresti arbitrari le violenze e i discorsi di odio” - La crisi in Sudan si aggrava: l'ONU denuncia aumenti di arresti arbitrari, violenze e discorsi d'odio.

Tragedia del mare: due persone decedute oggi in Sardegna. . . Due persone sono morte stamattina per arresto cardiaco avvenuto in spiaggia. Il primo a Budoni nella spiaggia Li Cuppulati, riguarda un uomo di 75 anni anni constatato. Intervenuto il 118, il med Vai su Facebook

Aumentano gli arresti cardiaci in spiaggia: come prevenirli; Arresto cardiaco in aumento, soprattutto in spiaggia: le 10 mosse per prevenirlo; Emergenza caldo: aumentano gli arresti cardiaci sulle spiagge.

La Società italiana del sistema 118 (Sis118) ha deciso di lanciare l'allarme dopo i primi decessi in Italia a causa del caldo estremo - Aumentano gli arresti cardiaci in spiaggia e la Società italiana del sistema 118 (Sis118) diffonde il decalogo per salvaguardare la salute questa estate. Secondo gazzetta.it

Aumentano gli arresti cardiaci in spiaggia per il caldo: «Urge prevenire, nessuno è al sicuro» · LaC News24 - «Assistiamo, mai come quest'anno, ad un incremento degli arresti cardiaci improvvisi, particolarmente sulle spiagge, nella cui genesi le elevate temperature stanno avendo ruolo fondamentale». Da informazione.it