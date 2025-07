Negoziato Ucraina Tajani frena le speranze | Soluzione improbabile prima di fine anno

Il sogno di una risoluzione rapida del conflitto in Ucraina si scontra con l’amara realtà. Dal Forum in Masseria a Manduria, il ministro Tajani ha frenato le speranze, affermando che prima della fine dell’anno è improbabile trovare una soluzione. Un quadro complesso che sottolinea le enormi divergenze tra le parti coinvolte, lasciando ancora molto da aspettare prima di vedere una svolta concreta nelle trattative con la Russia.

La speranza di una rapida fine del conflitto in Ucraina si scontra con la dura realtà. Dal palco del Forum in Masseria, a Manduria, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha gelato le attese: "Credo che prima della fine dell'anno sia molto difficile arrivare a una soluzione". Una dichiarazione che dipinge un quadro complesso e che evidenzia la distanza abissale tra le posizioni delle parti in causa. La trattativa con la Russia, ha spiegato Tajani, è "molto complicata". Il motivo è chiaro: il presidente russo Vladimir Putin "non vuole cessare il fuoco, vuole la stabilizzazione completa della situazione, certamente non vuole Zelensky al governo, vuole la tutela delle minoranze russe e vuole occupare spazi di territorio che ha già occupato".