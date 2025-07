Milan ecco il vice Theo | gioca in Belgio

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo, pronto a colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez con una sorpresa dal Belgio. La partenza del terzino francese apre le porte a una nuova sfida, ma allo stesso tempo stimola la società rossonera a individuare un sostituto all’altezza. Tra sogni e strategie, il Diavolo si appresta a rafforzarsi per affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Theo Hernandez saluta il Milan e vola in Arabia Saudita: il club rossonero ha giĂ individuato il suo sostituto, gioca in Belgio Theo Hernandez è ormai il passato. Il terzino sinistro francese è promesso sposo dell'Al Hilal, pronto a prendere il primo volo in direzione Arabia Saudita. Nonostante un campionato non all'altezza – l'ultimo – il francese lascerĂ ugualmente un vuoto da colmare sulla corsia mancina. E così il Milan, tra le squadre piĂą attive in questi inizi di luglio, dovrĂ cercare un rinforzo all'altezza da affidare a Max Allegri. Ingaggiato Ricci ed in attesa di Luka Modric con il centrocampo che può definirsi sistemato, la dirigenza di via Aldo Rossi sta ora puntando sugli altri ruoli: da un lato c'è da acquistare un altro centravanti di ruolo, considerato come il solo Santiago Gimenez non possa bastare a Max Allegri.