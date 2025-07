Papa la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

Il Papa ci invita a riflettere sulla tragedia della guerra, sottolineando che la pace è un desiderio universale e un diritto di tutti i popoli. Con parole piene di speranza, egli implora un cambiamento nei cuori dei leader mondiali, affinché la violenza delle armi lasci spazio alla forza del dialogo. Solo così possiamo costruire un futuro più giusto e pacifico per le generazioni di domani.

"La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati della guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo". Lo ha detto il Papa all' Angelus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

In questa notizia si parla di: papa - violenza - armi - dialogo

“Critica la violenza verbale trumpiana”. Lo storico: Papa Leone XIV si farà ascoltare - Città del Vaticano, 13 maggio 2025 – In un momento in cui la violenza verbale di figure politiche come Trump sembra dilagare, Papa Leone XIV si fa sentire.

"La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati della guerra. Chiediamo al Signore di ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo". Lo ha detto il Papa. #ANSA Vai su X

FERMA CONDANNA DI PAPA LEONE XIV DELLE GUERRE IN ATTO. Oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell’Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima. Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi confl Vai su Facebook

Papa: 'La violenza delle armi sia sostituita dal dialogo'; Leone XIV: i popoli desiderano la pace, il dialogo sostituisca violenza e armi; Papa, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo.

Papa, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo - "La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati della guerra. Riporta ansa.it

Papa Leone XIV all'Angelus: "Alla violenza delle armi si sostituisca la forza del dialogo" - Ultimo Angelus a San Pietro per Papa Leone XIV, che da oggi si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 20 luglio per un periodo di riposo. Scrive msn.com