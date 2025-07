Batman | James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha svelato entusiasmanti novità sul futuro dell’universo DC: entro il 2025 saranno pronte due nuove sceneggiature, tra cui quasi sicuramente quella di The Batman 2. Ma le sorprese non finiscono qui: potrebbe trattarsi anche di un progetto su The Brave and the Bold o di un film innovativo che riunisce Superman e Batman. Il mondo DC si prepara a un’era ricca di sorprese e grandi novità.

Una delle sceneggiature dovrebbe essere quella di The Batman 2, ma l'altra potrebbe riguardare The Brave and the Bold o forse un nuovo film su Superman e Batman. James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha confermato che entro la fine del 2025 leggerà due diverse sceneggiature dedicate a Batman. Una di queste, quasi certamente, è quella di The Batman 2, firmata da Matt Reeves insieme a Mattson Tomlin, il cui lavoro è stato recentemente completato. Gunn ha ammesso di non aver ancora avuto modo di leggerla, ma ha lasciato intendere che si tratta proprio di uno dei copioni a cui si riferiva. Resta da capire quale sia il secondo progetto in lavorazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Batman: James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025

