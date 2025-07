Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea

Taipei ha deciso di affidarsi ai giganti statunitensi e francesi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea

In questa notizia si parla di: taiwan - potenzia - difesa - trasporto

IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea - In un clima di crescente tensione globale, Taiwan intensifica i propri sforzi di difesa e logistica, investendo in droni navali all’avanguardia e allargando gli acquisti in Usa e Francia.

IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea; La fortezza Taiwan; L’ascesa delle forze anfibie cinesi preoccupa Taiwan.

Taiwan alza le difese contro il potenziale attacco della Cina - MSN - Come parte della sua strategia di difesa, Taiwan ha recentemente condotto esercitazioni militari su larga scala, focalizzate sul ... Si legge su msn.com

La Cina mette in guardia i separatisti di Taiwan e potenzia le esercitazioni militari - MSN - Il ministro della Difesa di Taiwan, Wellington Koo, ha dichiarato che le esercitazioni sono un'ulteriore prova che la Cina è una "piantagrane" che mette in pericolo la pace nella regione View on ... Secondo msn.com