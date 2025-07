Soulé anticipa tutti preparazione extra per convincere Gasperini Wesley pronto per la Roma

Matias Soulé non ha perso tempo: prima ancora dell’inizio ufficiale della preparazione, l’argentino ha deciso di mettersi in moto per convincere Gasperini e conquistarsi un posto da protagonista nella Roma. La sua determinazione è un chiaro segnale di ambizione e voglia di emergere, in un momento cruciale della sua carriera. Ora, con il raduno ormai alle porte, la sua preparazione extra potrebbe fare davvero la differenza.

Non ha aspettato il fischio d'inizio né la chiamata ufficiale del ritiro. Matias Soulé ha deciso di mettersi in moto prima degli altri, consapevole che la stagione che sta per cominciare può rappresentare la svolta della sua carriera. L'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma ha acceso l'entusiasmo dell'argentino, che ha organizzato in autonomia una mini-preparazione fisica anticipata, per farsi trovare pronto al raduno del 13 luglio a Trigoria. Il ruolo disegnato da Gasp: trequartista, ma non solo. L'allenatore piemontese, nella sua conferenza di presentazione, non ha nascosto la stima per il talento classe 2003: "È un giocatore offensivo e i giocatori offensivi devono fare gol, assist, prendere rigori, far ammonire gli avversari.