Spotify su Android Auto si rifà il look | arriva il supporto a Jam e tante novità

Preparati a un'esperienza ancora più coinvolgente con l'ultima versione di Spotify su Android Auto: un look rinnovato, il supporto a Jam e tante altre novità che rivoluzionano il modo di ascoltare la musica in auto. Scopriamo insieme tutti i principali cambiamenti e come sfruttarli al massimo per un viaggio all'insegna del divertimento e della comodità.

L'ultima versione di Spotify introduce diverse novità su Android Auto, scopriamo insieme i principali cambiamenti

