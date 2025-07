Mel B il vestito da sposa perfetto per le nozze con Rory McPhee e per il fatidico sì come e dove lo pronunciò Lady D

Scopri il vestito da sposa di Mel B, un capolavoro di eleganza e stile, perfetto per il grande giorno con Rory McPhee e il fatidico S236. Lady D. Scary Spice ha scelto Londra per il suo matrimonio, sfoggiando un abito bianco tradizionale ricco di dettagli royal e irresistibile glamour. Un look che unisce tradizione e modernità , lasciando senza fiato tutti gli invitati e consolidando il suo status di vera icona di stile.

