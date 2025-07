Pentathlon | Aurora Tognetti sogna il successo poi è quinta nella Finale di Coppa del Mondo

Aurora Tognetti sogna il successo, e il suo impegno si riflette nella finale di Coppa del Mondo di pentathlon moderno ad Alessandria d’Egitto. Con un brillante quinto posto, dimostra di essere tra le migliori al mondo, portando l’Italia sul podio internazionale. Ora, con determinazione, punta a conquistare nuove vette e scrivere il suo nome tra le grandi della disciplina. Il futuro promette grandi cose per questa giovane atleta!

L’ultimo atto femminile della Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, disputato ad Alessandria d’Egitto, si chiude in casa Italia con il quinto posto di Aurora Tognetti (Carabinieri) ed il 14° di Alice Rinaudo (Fiamme Oro), nella gara vinta dalla quattordicenne egiziana Farida Khalil. L’egiziana, che in stagione aveva vinto due delle tre tappe di Coppa del Mondo ed il titolo iridato della categoria junior, si impone con 27? di margine sulla campionessa del mondo 2024, la sudcoreana Seungmin Seong, mentre sale sul gradino più basso del podio, a 30?, l’ungherese Blanka Guzi. Quarta posizione per la polacca Malgorzata Karbownik, staccata di 38?, mentre l’azzurra Aurora Tognetti, in testa sin dall’inizio della competizione e scattata davanti a tutte nel laser run, crolla nell’ultima prova e termina quinta a 41?, mentre Alice Rinaudo si classifica 14ma a 1’48”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon: Aurora Tognetti sogna il successo, poi è quinta nella Finale di Coppa del Mondo

