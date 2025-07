Forbidden Fruit Anticipazioni 7 luglio 2025 | Ender distrutta Halit le toglie tutto!

Preparati a un’altra puntata di Forbidden Fruit ricca di tensione e colpi di scena! Il 7 luglio 2025 su Canale 5, Ender si troverà in ginocchio di fronte a Halit, che le toglie tutto e la costringe a firmare il divorzio con condizioni impietose. Una svolta drammatica che cambierà ogni equilibrio tra i protagonisti. Non perdere tutte le anticipazioni di questa emozionante puntata!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 7 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Halit costringe Ender a firmare le carte del divorzio, imponendo delle condizioni durissime!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 7 luglio 2025: Ender distrutta, Halit le toglie tutto!

