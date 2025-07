Atletica Diamond League | Fabbri 21.71 record Chebet-Kipyegon

All'alba di Eugene, Oregon, la nona tappa della Wanda Diamond League ha scritto una pagina indimenticabile dell'atletica mondiale: Leonardo Fabbri ha stabilito un nuovo record personale con 21,71 metri, mentre Chebet Kipyegon ha fatto segnare un'impresa storica. Due performace da sogno, due traguardi che restano impressi nel cuore degli appassionati.

Nel corso della nona tappa della Wanda Diamond League che si è disputata a Eugene in Oregonì, sono caduti due record mondiali. Leonardo Fabbri con la misura di 21,71, la sua seconda miglior prestazione all'aperto del 2025 in occasione della nona tappa della Wanda Diamond League che si è disputata a Eugene nella notte tra sabato e domenica, ora italiana.

