LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | azzurri per chiudere in bellezza

Se sei appassionato di nuoto e non vuoi perderti nemmeno un attimo dell'emozionante avventura degli Europei Juniores 2025 in Slovacchia, sei nel posto giusto. Con decine di azzurri pronti a sfidare i record e a conquistare medaglie, la nostra diretta ti accompagnerà passo dopo passo attraverso tutte le emozioni della giornata. Resta con noi per vivere da vicino ogni sfida e tifare insieme agli italiani alla conquista del podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Buongiorno agli amici di OA Sport. Sarà un pomeriggio denso di gare con tanti azzurri in vasca anche il sesto e ultimo degli Europei di Samorin in Slovacchia. Sono in programma ben 12 finali con tanti azzurri impegnati e a caccia del podio. In mattinata si è tenuta l’ultima sessione di batterie con quattro gare e in tre di queste avremo atleti italiani in finale. Nei 400 stile libero donne miglior tempo assoluto per Emma Vittoria Giannelli che ha fatto segnare 4’13?83. In finale anche Lucrezia Domina con 4’15?97, sesto tempo delle batterie. Eliminate Bianca Nannucci, decima, e Chiara Sama, undicesima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: azzurri per chiudere in bellezza

In questa notizia si parla di: azzurri - europei - diretta - nuoto

Europei di Tuffi 2025, l’Italia in gara con nove Azzurri: obiettivo medaglie - Gli Europei di Tuffi 2025 a Antalya si terranno dal 22 al 28 maggio, con l’Italia in gara con nove atleti.

DIRETTA LIVE - Ancora Italia protagonista nella quarta giornata di gare all'Europeo juniores di nuoto in programma a Samorin. Tante le carte da medaglia degli azzurri che puntano forte su Del Signore nei 200 dorso e sulla 4x100 mista mista. Minuto per minu Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Sabato 28 Giugno 2025 Calcio Finale Europei Under 21, Ciclismo, Nuoto, Atletica; Diretta Rai Sport Sabato 21 Giugno 2025 Calcio Europei Under 21, Basket, Nuoto, Ciclismo MTB; L'Italia del nuoto a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 31 luglio ai Giochi Olimpici.

Europei U16 M. Azzurri a Istanbul. Lunedì esordio col Montenegro - Dopo il torneo femminile vinto dalla Spagna, che ha starapazzato in finale la Grecia (19- Si legge su federnuoto.it

Nuoto: Mondiali Singapore, 34 azzurri convocati - Varata la nazionale di nuoto che prendera parte alla 22esima edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 ... Da sportmediaset.mediaset.it