Carnesecchi e addio Sommer? L’Inter contempla anche un’altra opzione!

Il futuro tra i pali dell'Inter si fa incerto: Yann Sommer potrebbe lasciare Milano a causa delle avances del Galatasaray, aprendo uno scenario di mercato ancora tutto da definire. La società nerazzurra, tuttavia, non perde tempo e valuta alternative come Marco Carnesecchi. Tra addii e nuove opportunità , il cuore dei tifosi nerazzurri batte in attesa di una decisione che potrebbe rivoluzionare la porta dell’Inter. La domanda è: sarà davvero addio?

Il futuro dei pali nerazzurri è in discussione. Yann Sommer potrebbe lasciare Milano e l'Inter prende in considerazione l'idea Marco Carnesecchi. Sullo sfondo, però, c'è anche un altro scenario. SARÀ ADDIO? – Fino a qualche giorno fa Yann Sommer sembrava una delle – poche – certezze della nuova Inter di Cristian Chivu. L'irruzione del Galatasaray al tavolo delle trattative estive di mercato ha cambiato tutte le carte in tavola, mettendo in dubbio la permanenza a Milano del portiere svizzero. Il club nerazzurro, infatti, non sembra determinato a chiudere le porte all'estremo difensore, probabilmente anche per via della sua età anagrafica e delle direttive societarie incentrate sullo 'svecchiamento' della rosa.

