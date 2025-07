Calciomercato Inter Carnesecci per il dopo Sommer?

L'Inter si prepara a un importante cambio tra i pali: con Sommer in scadenza nel 2026 e richieste da Premier League e Arabia Saudita, i nerazzurri puntano con decisione su Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Un investimento strategico per il futuro, che potrebbe rivoluzionare la porta dei milanesi. Ma sarà lui il successore ideale? La risposta si avrà nei prossimi mesi, quando le trattative prenderanno forma concreta.

Inter, occhi su Carnesecchi per il dopo-Sommer L'Inter guarda al futuro tra i pali e, secondo Sport Mediaset, punta su Marco Carnesecchi dell'Atalanta in caso di addio di Yann Sommer. Lo svizzero, in scadenza nel 2026, ha richieste da Premier League e Arabia Saudita, ma non dal Galatasaray

