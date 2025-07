Cina | apertura ufficiale di Xinmin Street a Changchun

Un passo importante nella rinascita culturale di Changchun: l'apertura ufficiale di Xinmin Street, un percorso storico ricco di tradizione e innovazione, dopo lavori di ristrutturazione che hanno valorizzato il suo patrimonio. Questa strada simbolo si estende per 1.445 metri, offrendo un connubio perfetto tra passato e presente. Un nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori, pronto a raccontare storie e a creare nuove memorie.

Un ragazzino visita il Changchun History and Culture Museum a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale del Jilin, il 5 luglio 2025. Xinmin Street, una strada storica e culturale di Changchun, nella provincia del Jilin, e’ stata ufficialmente aperta al pubblico ieri dopo lavori di ristrutturazione. Estendendosi per 1.445 metri in lunghezza e 58 metri in larghezza, la strada ha subito importanti interventi di ammodernamento, con la rimozione dei muri di 13 cortili lungo la via, creando 4,5 ettari aggiuntivi di spazio urbano. Tredici piccoli parchi unici sono stati costruiti lungo la strada, fornendo aree di svago per cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it