Maltempo sulla Liguria allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

La Liguria si prepara a fronteggiare un’allerta gialla prolungata fino all’alba di lunedì, con maltempo che si intensifica. Dal tardo pomeriggio, si prevedono precipitazioni diffuse, temporali, raffiche di vento e grandinate di grandi dimensioni. È fondamentale essere pronti e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e protezione. Restate aggiornati e seguite le indicazioni delle autorità per affrontare al meglio questa fase critica.

