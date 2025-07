Ederson Juventus occhio all’Inter | Marotta ed Ausilio preparano l’affondo per il big dell’Atalanta! Svelate le cifre del possibile affare Tutti i dettagli

Il mercato infiamma le notizie di giornata: l’Inter, con Marotta e Ausilio, prepara l’affondo per Ederson, il talento brasiliano che potrebbe diventare il nuovo regista nerazzurro dopo Calhanoglu. Ma attenzione anche alla Juventus, che monitora da vicino la situazione, pronta a inserirsi nella corsa. Tutti i dettagli sulle cifre e le trattative nel possibile scontro tra grandi, mentre l’attenzione resta alta sul futuro del centrocampo di Milano e Torino.

Ederson Juventus, occhio all'Inter: cifre e dettagli del possibile affare per i nerazzurri per il dopo Calhanoglu. Osservano anche i bianconeri. Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano da Milano, e l' Inter si sta già preparando a costruire un centrocampo senza il regista turco. Il nome che emerge con forza come principale candidato a raccogliere l'eredità di Calhanoglu è quello di Ederson, centrocampista brasiliano dell' Atalanta seguito anche dal calciomercato Juve. Il 25enne, reduce da una stagione straordinaria con la Dea, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League, rappresenta una delle opzioni più intriganti per i nerazzurri.

