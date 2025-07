Adzic Juve cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino | il piano per la prossima stagione Ultimissime

La Juventus sta valutando attentamente il futuro di Vasilije Adzic, il giovane talento montenegrino nato nel 2006. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero potrebbe decidere di cedere in prestito il gioiellino per farlo maturare e consolidare le sue capacitĂ . Una mossa strategica che potrebbe rivelarsi decisiva nel piano di rafforzamento della rosa per la prossima stagione, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa operazione di calciomercato.

Adzic Juve, cessione in prestito? Il piano del club bianconero per il futuro del nuovo gioiello: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul montenegrino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato della Juventus sta prendendo in considerazione l’opportunitĂ di cedere Vasilije Adzic, talento montenegrino classe 2006, in prestito per la prossima stagione. Il giovane attaccante, che ha mostrato qualitĂ importanti nel settore giovanile, potrebbe lasciare la Juventus temporaneamente per fare esperienza in un’altra realtĂ calcistica. La Serie A resta una possibile destinazione, ma la Serie B appare come l’opzione piĂą probabile per il giovane, dove potrĂ trovare maggiore spazio per crescere e migliorare le sue competenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino: il piano per la prossima stagione. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - cessione - prestito - club

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

La #Juventus vuole trattenere #Conceição e ha presentato una nuova offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 27/28M€, ma il #Porto ha rifiutato perché vuole una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, il club portoghese sarebbe disposto ad abbas Vai su Facebook

La #Juventus vuole trattenere #Conceição e ha presentato una nuova offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 27/28M€, ma il #Porto ha rifiutato perché vuole una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, il club portoghese sarebbe disposto ad abbas Vai su X

Juventus decisa a trattenere Kolo Muani, ma il PSG chiede una cessione definitiva; Juve e il caso Kolo Muani: il folle retroscena sui prestiti del Psg; Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato.

TMW - Kolo Muani, il PSG vuole la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo - Il PSG non avrebbe intenzione di prestare Randal Kolo Muani alla Juventus per un'altra stagione. Da tuttojuve.com

Nonge lascia la Juventus, è UFFICIALE: ecco dove giocherà - Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda Italya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varilmis olup, Futbolcu ileri transfer ... Scrive ilbianconero.com