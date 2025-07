LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Aalerud guida la cronometro in attesa delle big

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2025, con Katrine Aalerud in testa nella cronometro, pronta a sfidare le big e mantenere il vantaggio. La battaglia è aperta e ogni secondo può fare la differenza: restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti e scoprire chi vestirà la maglia rosa questa sera!

12:39 Terzo posto all'arrivo per Alena Amialiusik (UAE Team ADQ), staccata di 6 secondi dalla leader. 12:38 Nuovo miglior crono all'intermedio siglato dalla norvegese Katrine Aalerud (Uno-X-Mobility), che transita in 11.14 e nell'ultima parte di gara potrà difendere ben 7 secondi su Edwards. 12:36 Quarta posizione provvisoria al traguardo per Miela Benito (Movistar Team). La campionessa iberica a cronometro paga 8 secondi all'americana Edwards. 12:33 11.19 all'intermedio anche per Alena Amialiusik (UAE Team ADQ), alla pari con Biannic ed Hanson e dunque con 2 secondi di margine su Edwards.

