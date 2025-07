Preoccupazione per Papa Leone XIV l' amico di Prevost lancia l' allarme stress | Lavora tanto è dimagrito

Papa Leone XIV, amico di Prevost, è preoccupato per lo stato di salute del Pontefice: sotto stress e dimagrito, si è trasferito a Castel Gandolfo per una meritata pausa. Nonostante le sfide, il Papa lavora intensamente alla sua prima enciclica, dimostrando dedizione e fermezza. La sua determinazione è un esempio di resilienza in un momento di grande pressione, ma cosa riserverà il futuro per lui?

