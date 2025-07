Elicottero precipita tra i boschi Vetriolo a Levico Terme a bordo due persone

Un volo che si trasforma in un dramma: questa mattina, tra i suggestivi boschi di Vetriolo a Levico Terme, un elicottero è precipitato, coinvolgendo due persone in un miracoloso tentativo di salvezza. L’incidente, avvenuto a 1.500 metri di quota, ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità. Cosa è successo davvero e quali sono le conseguenze di questa drammatica disavventura?

LEVICO TERME (TRENTO) - Un elicottero è precipitato questa mattina, 6 luglio, tra i boschi i Vetriolo, a Levico Terme, in località Pian della Casara, a 1.500 metri di quota. A bordo due. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elicottero precipita tra i boschi Vetriolo a Levico Terme, a bordo due persone

In questa notizia si parla di: levico - terme - elicottero - boschi

Un elicottero ultraleggero è precipitato nei boschi vicino a Dobbiaco, in località Santa Maria, in alta val Pusteria. Nello schianto è deceduto il pilota che viaggiava da solo: Uwe Werner, 59 anni, cittadino germanico. Vai su Facebook

SOCCORSO ALPINO - TRENTINO * LOCALITÀ PIAN DELLA CASARA - VETRIOLO (LEVICO TERME): «CADE ELICOTTERO, DUE INCOLUMI USCITI DAL VEICOLO IN AUTONOMIA; Elicottero biposto cade nel bosco a Vetriolo, conseguenze lievi per gli occupanti; Ricerche in corso (con decine di soccorritori in campo) per un parapendio bianco e azzurro precipitato nel bosco, l'appello: Se il pilota è rientrato allerti i carabinieri.

Elicottero precipita tra i boschi Vetriolo a Levico Terme, a bordo due persone - Un elicottero è precipitato questa mattina, 6 luglio, tra i boschi i Vetriolo, a Levico Terme, in località Pian della Casara, a 1. Segnala msn.com

Vetriolo, elicottero si rovescia con due persone a bordo. Feriti lievi - Dalle prime notizie il velivolo si sarebbe rovesciato in fase di atterraggio. Secondo rainews.it