Se non lavori non ti darò più il mantenimento | ufficiale CASSAZIONE REVOCA ASSEGNO ai figli solo in un caso se si rifiutano di fare carriera

Nel 2024, la legge italiana sottolinea il principio di autoresponsabilità, specificando che l’assegno di mantenimento per i figli oltre i 30 anni non si interrompe automaticamente. La Cassazione chiarisce che il sostegno economico dipende dall’impegno del figlio nel suo percorso di crescita e carriera. Solo in rari casi, come il rifiuto di intraprendere una strada professionale, può esserci una revoca. La libertà di scelta e la responsabilità rimangono al centro della legge.

L'assegno di mantenimento e il limite dei 30 anni, cosa dice la legge nel 2024: il principio di autoresponsabilità Nel 2024, la giurisprudenza italiana ribadisce un principio chiave: la maggiore età del figlio segna l'inizio di un diverso regime per l'assegno di mantenimento, ma non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligo. Il genitore è ancora tenuto a sostenere economicamente il figlio, purché questi stia seguendo un percorso formativo o sia concretamente impegnato nella ricerca di un'occupazione. Tuttavia, non si tratta di un obbligo indefinito: tempo e ragionevolezza diventano criteri centrali nella valutazione.

Per avere l’assegno di mantenimento non basta essere disoccupati - L'assegno di mantenimento è un tema caldo e complesso, che non si esaurisce nel semplice stato di disoccupazione.