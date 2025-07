La violenza di genere non va in vacanza | Elena Belloli noi ti ricordiamo Presidio martedì 8 luglio con concerto live

La violenza di genere non conosce pause, neanche sotto il sole estivo. La Rete bergamasca contro questa piaga rinnova il suo impegno con un presidio speciale martedì 8 luglio in Largo Rezzara, alle 18.30, accompagnato da un concerto live. Mentre l'estate porta relax e vento caldo, è fondamentale ricordare che ogni momento è prezioso per combattere e ricordare le vittime di femminicidi. Unisciti a noi e rendi viva la nostra solidarietà.

Bergamo, 6 luglio 2025 – La Rete bergamasca contro la violenza di genere non va in vacanza e annuncia il suo presidio mensile, che si terrà martedì 8 luglio in Largo Rezzara dalle ore 18.30. A giugno 14 femminicidi. Il periodo estivo, che per tanti e tante di noi significa vacanza, momenti di meritato riposo da trascorrere insieme alle persone che amiamo, sottolineano le attiviste, non ha lo stesso significato quando si vivono situazioni di violenza. Il clima caldo e la vicinanza esasperano i comportamenti. In città che si svuotano, le vittime di violenza rischiano di essere ancora più sole. “Il mese di giugno è stato una strage continua: 14 femminicidi, uno ogni due giorni, tra i quali si conta anche la vittima più piccola, Andromeda, una bambina di meno di un anno uccisa a Roma insieme alla madre – ricorda la Rete -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La violenza di genere non va in vacanza: “Elena (Belloli), noi ti ricordiamo”. Presidio martedì 8 luglio con concerto live

In questa notizia si parla di: violenza - vacanza - luglio - presidio

Io sono nessuno 2: vacanza di famiglia con violenza per Bob Odenkirk nel trailer del sequel - Nel sequel "Io sono nessuno 2", Bob Odenkirk torna nei panni dell'impavido Hutch Mansell, pronto a vivere una vacanza di famiglia che si trasforma in un incubo di violenza.

Il Radio Sound Quiz Show 2025 fa tappa a Rottofreno il 5 luglio. In palio una vacanza per 4 persone Vai su Facebook

La violenza di genere non va in vacanza: “Elena (Belloli), noi ti ricordiamo”. Presidio martedì 8 luglio con concerto live; Omicidio Terno d'Isola, anche Sergio Ruocco al presidio a Bergamo contro la violenza di genere; Al presidio contro la violenza di genere a Bergamo anche il compagno di Sharon Verzeni.

Omicidio di Terno, in piazza per la verità su Sharon - L'Eco di Bergamo - Sarà anche un modo per ricordare Sharon Verzeni il presidio di agosto contro femminicidi e violenza di genere che si terrà giovedì 8, a partire dalle 18,30 in largo Rezzara, a Bergamo ... Lo riporta ecodibergamo.it

Bergamo, presidio per Sharon Verzeni e per le ‘donne coraggiose’ parenti dell’assassino - MSN - Bergamo, 4 settembre 2024 – Sarà dedicato a Sharon Verzeni, ma anche alle donne della famiglia dell'assassino che avevano denunciato le violenze e minacce subite dall'uomo, il presidio ... Riporta msn.com