Italia divisa tra nubifragi e caldo record

L’Italia si trova sospesa tra nubifragi implacabili e ondate di caldo record, un’estate segnata da eventi meteorologici estremi che mettono a dura prova la nostra resilienza. Dall’emergenza caldo all’allerta temporali e grandinate violente, il nostro Paese affronta una sfida senza precedenti. In questo scenario, la consapevolezza e la preparazione sono fondamentali: è tempo di capire come proteggersi e adattarsi a questa nuova realtà climatica.

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - L'Italia continua a vivere un weekend da record, con 15 città ancora da bollino rosso secondo il bollettino di oggi, 5 luglio.

