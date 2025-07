Pause turni ridotti e borracce Ecco il metodo Just Eat per proteggere i rider dal caldo

In un’epoca in cui il caldo mette a dura prova i rider, Just Eat si distingue per il suo impegno. Con pause strategiche, turni ridotti e borracce rinfrescanti, l’azienda adotta un metodo innovativo per proteggere chi consegna il cibo sotto il sole cocente. Mentre altri operatori si fermano, Just Eat dimostra che la sicurezza dei lavoratori viene prima di tutto, garantendo consegne più sicure e sostenibili.

Mentre Glovo e Deliveroo a Torino hanno fermato il servizio a causa del caldo, Just Eat continua adottando misure straordinarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.

In questa notizia si parla di: just - caldo - pause - turni

