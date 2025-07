Black Sabbath | concerto d’addio a Birmingham con Ozzy Osbourne evento storico per l’heavy metal

Ozzy Osbourne emoziona il pubblico nel suo ritorno sul palco, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’heavy metal. Il concerto d’addio dei Black Sabbath, "Back To The Beginning", ha rappresentato non solo un momento di grande emozione, ma anche l’epilogo di un’era leggendaria. Un evento che ha unito generazioni e consacrato Birmingham come culla di un genere musicale senza tempo, concludendo una carriera straordinaria e irripetibile.

Un evento epico ha segnato la storia dell'heavy metal: il concerto d'addio dei Black Sabbath, intitolato "Back To The Beginning", andato in scena allo stadio dell'Aston Villa di Birmingham, città natale della leggendaria band. A rendere indimenticabile la serata, il ritorno sul palco di Ozzy Osbourne, accompagnato dagli altri membri originali del gruppo per un tributo finale alla loro carriera. Ozzy Osbourne emoziona il pubblico nel suo ritorno live. A 76 anni e nonostante la battaglia contro il morbo di Parkinson, Ozzy Osbourne ha dato il via al concerto con una potente performance da solista, proponendo alcuni dei brani più iconici della sua carriera come I Don't Know, Mr.

