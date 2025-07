Di Battista a Paper fest | Il capitalismo finanziario è il peggior totalitarismo Riarmo? Decisioni prese non dai governi

Alessandro Di Battista, durante il Paper Fest, ha lanciato un allarme cruciale: il capitalismo finanziario si configura come il più insidioso totalitarismo odierno. Le decisioni strategiche, come il piano di riarmo, non sono più frutto delle sedi istituzionali, ma vengono prese altrove, minando le fondamenta della democrazia. Una riflessione urgente su un sistema che rischia di sovvertire i nostri diritti e libertà fondamentali.

"Oggi il capitalismo finanziario, il primato della finanza sulla politica, è il peggior totalitarismo che c'è al mondo. Le decisioni sul piano di riarmo spacciato come piano democratico, con la propaganda che ci dice che tra un po' saremo tutti costretti a parlare russo, non vengono nemmeno prese all'interno dei governi, ma altrove". Lo ha detto Alessandro Di Battista, durante la presentazione del suo ultimo libro Democrazia deviata, alla rassegna alla rassegna Paper Fest, l'evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza a Carrara

